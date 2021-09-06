Співачка постала в сукні з високим розрізом на стегні.

Українська співачка Тіна Кароль, яка більше не буде ведучою шоу "Танці з зірками", опублікувала в Instagram спокусливий знімок.

У кадрі зірка позує в чорній сукні з високим розрізом на стегні. Цікаво, що верх сукні усипаний безліччю страз, що робить образ ще більш яскравим. Також Кароль нанесла макіяж з акцентом на червоні губи.

"Чорна королева", "Дуже красиво", "Нереальна", "Краса неземна", "Естетичний шок", "Вау, вау, вау, шикарна", "Лана Дель Рей по-українськи", - пишуть шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич