Актор пожалівся на невихованість своїх підписників у соціальних мережах.

Український актор Тарас Цимбалюк, відомий за ролями у серіалах "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша", пожалівся на невихованість своїх підписників у соціальних мережах. Зокрема деякі з них вимагають навчити його дружину Тіну української мови.

Відповідний пост Цимбалюк опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Знаєте, я, мабуть, тривалий час був максимально толерантним і терплячим навіть до невихованих дітей, котрі мені писали матюки в дірект, бо я ігнорував їх назойливість. Я заходив на їхні сторінки, бачив, що їм 10-12 років, а воно вже таке пише чужій, незнайомій людині, котра суттєво старша. Нас "старшаки" в дворі реально навчили корисній життєвій опції: мати елементарну повагу до старших. Я вже мовчу про мінімальне виховання вдома. Тому, коли мені абсолютно незнайома дитина пише просто "Привіт", "шо робиш"- я думаю це не етично", - переконаний актор.

Читайте такожШанувальників серіалу "Кріпосна" заінтригували несподіваною новиною (фото)Він зазначив, що із задоволенням відповідає на конкретно сформульовані запитання.

"Також, з великим задоволенням я відправляю в блок людей, котрі розповідають, що я маю навчити свою дружину українській мові. Дійсно, сім’я моєї Тіни все життя прожила в Донецькій області, чого ж вони розмовляють російською?) Ви серйозно?) Тіна чудово знає українську, як на те пішло. І набагато глобальніше представляє свою державу ніж високопоставлені "диванні" критики!, - обурився актор.

Цимбалюк розповів, що також має пласт підписників, котрі не вміють тримати дистанцію.

"Їм потрібно знати, що я подарував Мамі на день народження, який пробіг у моєї машини, а чого у вас досі немає дітей, хай Тіна витягне сережки з носа, а де ви живете і тд. Найбільше бісить, що ці люди пишуть щодня і коментують усі сторіс. Вибачте, але ресурсу на це в мене не вистачає", - зазначив актор.

Цимбалюк також додав, що дуже радий "адекватній публіці".

"Вам - респект. Самі бачите, я завжди відповім і помічу вашу активність на своїй сторінці. Всім поваги і розуміння", - підсумував актор.

Нагадаємо, раніше Цимбалюк назвав причину розлучення з першою дружиною Ангеліною.

Вас також можуть зацікавити новини: