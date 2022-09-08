На війні загинув його побратим.

Український телеведучий і ресторатор Даніель Салем поділився трагедією - на війні загинув один з його побратимів. Салем опублікував архівне фото, зроблене під час спільної служби. В описі до знімка чоловік не стримав емоцій.

"Ти був безпосереднім і світлим! Я не знав таких людей, як ти, завжди з посмішкою, завжди з честю! Тисну руку, братик", - висловився Даніель в Instagram.

Багатьох підписників дуже зачепило те, що свого товариша по службі телеведучий називає саме братом.

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"Ми з тобою познайомилися 24-го! Ти, взявши гранату, поклав її в кишеню. Потім узявши запал до неї, і, роздивляючись, розігнув вусики, дістав чеку. З величезним подивом дивився як відлітає скоба)) Єдине, що я встиг сказати: "Ти це навіщо зробив?". Потім звук розриву запалу і купа здивованих очей, спрямованих на тебе. Наступна картина: нас комбат везе в медсестрі. Пам'ятаю, ще довго з тобою сміялися як діти, і це тільки одна історія наших пригод", - поділився спогадами Салем.

Нагадаємо, Даніель Салем розповів про відчуття після того, як сім разів потрапляв під обстріли.

Також УНІАН писав, що Даніель Салем зізнався, що втратив слух назавжди.

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