Телеведучий нещодавно отримав контузію.

Український телеведучий Даніель Салем з перших днів війни в Україні перебуває в лавах Збройних сил. Він захищає нашу країну від російських окупантів, які вторглися 24 лютого і влаштували справжній колапс.

Нещодавно Салем зізнався, що отримав контузію на війні. В результаті він втратив слух на ліве вухо. Лікарі кажуть, що, швидше за все, слух не повернеться, але Даніель не впадає у відчай.

"Я потрапив під вибухову хвилю. Я ліг на землю, і вона потрапила мені прямо у вухо. Це був ближній бій", - сказав Даніель у програмі "Ранок з Україною".

Він додав, що бачив окупантів на власні очі, вони знаходилися від його позиції буквально в декількох метрах.

Нагадаємо, раніше Даніель Салем опублікував відео з передової, продемонструвавши один день з життя військових.

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