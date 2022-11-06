За вінтажне авто, яке належало колись Фреді Мерк'юрі, вдалося виручити 11 мільйонів гривень.

На аукціоні в Британії за 11 мільйонів гривень продали авто легендарного співака з гурту Queen Фреді Мерк'юрі, щоб допомогти українцям. Раритетний автомобіль останні 9 років належало українському артисту Андрію Данилку.

Як йдеться в сюжеті 1+1, виконавець вирішив, що нині найкращий час пожертвувати його на благодійність.

Автомобіль придбав харків’янин, CEO криптовалютної біржі Володимир Носов. Аукціонний дім відмовився від комісійних. Усі гроші підуть на протезування поранених під час війни українців - на клініку Superhumans на Львівщині.

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Сучасний центр протезування та реабілітації зводять на базі шпиталю, одного з корпусів, який не використовувався. Пацієнтами зможуть стати військові та цивільні, які постраждали під час війни. Лікування та протезування там буде повністю безкоштовне.

Директорка центру Superhumans Ольга Руднєва розповіла, що ці гроші будуть спрямовані на навчання лікарів, протезування та реконструктивну хірургію. За її словами, клініка має відкритися у квітні 2023-го, вже формують чергу з охочих протезуватися.

"Андрій Данилко, справжній поціновувач таланту лідера Queen, придбав цю машину, щоб передати музею. А потім прийшла війна. І Андрій вирішив вчинити інакше – він віддав легендарну автівку на аукціон, щоб виручені кошти передати нам для якнайшвидшого запуску центру. І от щойно машину придбали за 250 тисяч фунтів стерлінгів, або 284 тисячі 500 долларів, або 11 мільойнів гривень. Неймовірна сумма, дуже щедрий донат, суттєва підтримка для нашої клініки, і – суттєвий внесок у віру у світлих людей", – написали представники реабілітаційного центру в Instagram.

Що відомо про авто Данилка, яке належало Фреді Мерк'юрі

Український артист Андрій Данилко понад 10 років тому на аукціоні Coys Of Kensington купив автомобіль Фредді Мерк'юрі. На той час він коштував близько 120 тисяч доларів.

Відомо, що Rolls-Royce Silver Shadow, який належав Мерк'юрі, спочатку придбала компанія Goose Productions Ltd, а потім його перекупив Данилко.

Виконавець розповідав, що в бардачку авто лежать серветки і парфуми Фредді, які він хоче забрати собі. Авто перебувало на стоянці в Лондоні весь цей час.

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