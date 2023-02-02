Раніше музикант неодноразово говорив, що не намагається замінити батька дітям своєї коханої, адже у них вже є тато.

Володимир Дантес показав зворушливе фото з сином Даші і Міші Кацуріних (з Дашею він зараз перебуває у стосунках, - ред). На знімку Вова позує на вулиці, де однією рукою тримає маленького Івана.

Даний знімок він підписав так: "Часто кажу, що треба бути з собою і з усіма чесними. Часто чую, що правда - це чи не найсильніша зброя в арсеналі людини. І так само часто обманюю інших і сам себе".

У коментарях шанувальники припустили, що даний підпис стосується питання з дітьми, адже будучи у стосунках з Дорофєєвою Дантес заявляв, що не готовий поки що до спадкоємців. Зараз його думка могла змінитися на тлі частого спілкування з сином і дочкою Даші Кацуріної.

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Реакція соцмереж

"Тобі дуже пасують діти"

"Вам пасувала б роль батька"

"Про своїх ще не думаєте?"

"Вова, ти ж сам співав, що "тобі вже тридцять". Своїх не плануєш?"

Історія кохання Вови Дантеса і Даші Кацуріної

Навесні минулого року Дантес і Дорофєєва повідомили про розставання. Наступного дня про розрив розповіли їхні близькі друзі - ресторатори Даша і Міша Кацуріни.

Вже через кілька тижнів Дорофєєву в Києві помітили в обіймах Кацуріна, влітку вони підтвердили свій роман. Пізніше про стосунки заявили Даша Кацуріна і Вова Дантес.

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