Володимир Дантес показав зворушливе фото з сином Даші і Міші Кацуріних (з Дашею він зараз перебуває у стосунках, - ред). На знімку Вова позує на вулиці, де однією рукою тримає маленького Івана.
Даний знімок він підписав так: "Часто кажу, що треба бути з собою і з усіма чесними. Часто чую, що правда - це чи не найсильніша зброя в арсеналі людини. І так само часто обманюю інших і сам себе".
У коментарях шанувальники припустили, що даний підпис стосується питання з дітьми, адже будучи у стосунках з Дорофєєвою Дантес заявляв, що не готовий поки що до спадкоємців. Зараз його думка могла змінитися на тлі частого спілкування з сином і дочкою Даші Кацуріної.
Реакція соцмереж
- "Тобі дуже пасують діти"
- "Вам пасувала б роль батька"
- "Про своїх ще не думаєте?"
- "Вова, ти ж сам співав, що "тобі вже тридцять". Своїх не плануєш?"
Історія кохання Вови Дантеса і Даші Кацуріної
Навесні минулого року Дантес і Дорофєєва повідомили про розставання. Наступного дня про розрив розповіли їхні близькі друзі - ресторатори Даша і Міша Кацуріни.
Вже через кілька тижнів Дорофєєву в Києві помітили в обіймах Кацуріна, влітку вони підтвердили свій роман. Пізніше про стосунки заявили Даша Кацуріна і Вова Дантес.