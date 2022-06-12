Пара багато часу проводить разом.

Український артист Володимир Дантес вже неодноразово показував у своєму Instagram екс-дружину ресторатора Михайла Кацуріна - Дашу. Шанувальники запідозрили, що у них утворився любовний чотирикутник, адже Наді Дорофєєвій приписують роман з Мішею.

Втім, зірки поки ніяк не коментують такі припущення шанувальників, а лише підігрівають чутки.

Цього разу Дантес оприлюднив фото з Дашею Кацуріною і розповів, як вони проводять свій вільний час.

"Зараз дівчата клюють на електрокар тільки так. Катаю Дашу Кацуріну", - підписав знімок артист.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес і екс-дружина бойфренда Дорофєєвої - Даша Кацуріна - засвітили однакові каблучки.

Крім того, нещодавно пасія Дантеса розкрила реальну причину розлучення з чоловіком Михайлом Кацуріним.

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