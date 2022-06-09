Дантеса, Дорофєєву і Кацуріних підозрюють у любовному чотирикутнику.

З того моменту, як українські артисти Надя Дорофєєва і Володимир Дантес повідомили про розлучення, а після них такою ж новиною поділилася пара рестораторів Даша і Міша Кацуріни, допитливі шанувальники намагаються з'ясувати, що ж стало причиною розриву їхніх шлюбів.

Так, одного разу Дорофєєву застукали в обіймах Кацуріна в Барселоні. І, звичайно, їм відразу ж приписали роман, хоча ніяких офіційних коментарів від них не було.

А Дантес підігрів чутки про роман з Дашею Кацуріною. Вони разом проводять час і навіть носять однакові каблучки. На це звернув увагу один з користувачів мережі, який оприлюднив відео з доказами в TikTok.

Нагадаємо, раніше пасія Дантеса розкрила реальну причину розлучення з бойфрендом Дорофєєвою. Вона вперше заговорила про зраду з боку екс-чоловіка Михайла Кацуріна.

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