Українська красуня приміряла сміливе вбрання на фотосесії.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва виклала в свій Instagram-блог добірку сміливих і відвертих знімків. На фото Дарина в яскравому рожевому боді з відкритими плечима і декольте. Зірка позує в панчохах в дрібну сіточку і на високих підборах.

Свої фотографії Астаф'єва описала словами художниці Фріди Кало:

"Я не прошу тебе мене поцілувати, і не вибачайся переді мною, коли я думаю, що ти неправий. Я навіть не буду просити тебе обійняти мене, коли мені це найбільше потрібно. Я не прошу тебе говорити мені, яка я красива, навіть якщо це брехня, і не пиши мені красивих слів. Я не буду просити тебе зателефонувати мені, для того, щоб розповісти, як пройшов твій день, і сказати, що ти сумуєш за мною.

Я не буду просити тебе дякувати мені за все, що я роблю для тебе, і піклуватися про мене, коли душа вичерпається, і, звичайно, я не буду просити тебе підтримати мене в моїх рішеннях. Я навіть не буду просити тебе послухати мене, коли у мене є тисяча історій, які мені хочеться розповісти тобі. Я не буду просити тебе щось для мене робити, я навіть не буду намагатися назавжди бути поруч. Тому що якщо я повинна просити тебе про все це, то я більше цього не хочу".

Шанувальники захопилися образом моделі і написали їй безліч компліментів.

"Гордість України - такі дівчата", "дуже яскраво", "красуня", - пишуть шанувальники під фотографіями.

Зазначимо, у свої 36 років Даша може похвалитися ідеальною фігурою і статусом секс-символу українського шоу-бізнесу. Вона не тільки модель і співачка, а ще й встигла знятися більш ніж в 10 фільмах. Чотири роки тому у зірки почалася сольна кар'єра.

Нагадаємо, нещодавно Астаф'єва опублікувала в своєму інста-блозі нові фотографії, зроблені на морі.

Раніше УНІАН писав, що модель показала знімки з концерту, на яких постала в дуже відвертому образі.

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