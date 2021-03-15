Співачці зробили операцію.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва розповіла, що ледь не померла через внутрішній крововилив.

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"Два дні у мене болів живіт. Болів планово [хлопчики вибачте, знаю] тому, так само планово я пила знеболюючі засоби. Всі ці два дні я провела в справах: зустрічах, зйомках, переговорах, планах, інтерв'ю та зборах в перемішку з підготовками. Пила таблетки, які практично не допомагали, і посилалася на те, що втомилася, перенервувала, і ось, будуть вихідні, і я відпочину, полежу", - написала Даша в Instagram.

Але вже вночі біль в животі посилився. Знеболюючі вже не допомагали, але і в лікарню їхати Даша відмовлялася, бо вранці у неї повинні були бути зйомки. Але потім Астаф'єва сама не зрозуміла, як опинилася в лікарні. Лікарі виявили у неї внутрішній крововилив.

За словами Даші, це диво, що вона залишилася жива. Їй зробили операцію і ось як три дні тому зняли шви. Також вона порекомендувала своїм підписникам ретельніше ставитися до свого здоров'я, адже безвідповідальність може мати незворотні наслідки.

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Автор: Діана Могилєвич