Мішина вийшла на паркет з Артуром Логаєм і Анною Кареліною.

Українська актриса Ксенія Мішина повернулася на шоу "Танці з зірками". У 12 ефірі вона вийшла на паркет з Артуром Логаєм і Анною Кареліною. Відзначимо, що ця пара з першого ефіру завойовує серця глядачів і суддів. Їх номери технічно досить складні, адже вони роблять багато підтримок.

"Артуре, я дуже хочу, щоб в цьому сезоні переміг актор, який зробив себе сам. Я не розумію, чому до них пристали з цими підтримками. Можливо, це заздрість. Виглядає це круто, і вони гідні тримати в своїх руках кубок", - сказала Мішина.

Читайте такожМодель після пристрасного поцілунку з лідером "Бумбокс" розповіла про їхні стосункиАртур своєю чергою подякував проекту "Танці з зірками" за те, що завдяки шоу він знайшов свою армію шанувальників.

"Колись я був на дні і був ніким, а зараз в мене вірять мільйони людей. Я в шоці. Вона (Ксенія Мішина, - УНІАН) - перша актриса, яка перемогла в шоу. Збіг?",- зазначив Логай.

Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" в прямому ефірі встала на коліна перед Ігорем Ласточкіним.

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Автор: Діана Могилєвич