Українська модель, співачка і блогерка Даша Астаф'єва поділилася фотографіями, зробленими в Карпатах під час відпустки. Туди вона вирушила, щоб відпочити і відновити сили. У Instagram Даша зробила зворушливий пост, розповівши про свої емоції сьогодні і піднявши важливу тему.
"Ось я. Вдруге з початку пекла поїхала, щоб трохи відновитися, пожити. Це Карпати. Тут добре, але іноді гучне лякає, а місцеві не розуміють. Тут тихо і спокійно. Не хочеться новин і бути на сторожі. Тут все пофіг. Купила гумові чоботи за триста гривень, і радію як дитина! Розумієте? Але це так, тому що треба. Щоб повернутися і знову працювати, і наближати разом з усіма своїми перемогу!" - написала Астаф'єва.
Цікаво, що в коментарях її запідозрили у вагітності. Про це писали відразу кілька підписників.
"Ти вагітна?", "Так, мені теж здалося, що вона при надії", "Цікаво, а вона не приховує животик під таким одягом?" - розмірковували коментатори.
Даша Астаф'єва у відповідь написала, що не вагітна, а просто набрала 5 кг через стреси.
Реакція соцмереж на пост Даші
- "Дашо, ви для мене стали прикладом стійкості, незламності. Надихнули багатьох щось робити і не падати духом. За це вам величезне дякую. Радує ваша посмішка на обличчі, гарного відпочинку, нехай природа додасть вам сил!"
- "Добре, що дозволили собі відпочити. Дай боже. Сам не вірю, що коли-небудь ми будемо жити в світі без повітряних тривог. Поки там викидайте телефон подалі)"
- "Ви дуже мила! Приємно стежити за вами! Гарного відпочинку!"
Нагадаємо, Наталку Денисенко запідозрили у вагітності після відвертої фотосесії.