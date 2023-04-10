Знаменитість вирушила на відпочинок в Карпати.

Українська модель, співачка і блогерка Даша Астаф'єва поділилася фотографіями, зробленими в Карпатах під час відпустки. Туди вона вирушила, щоб відпочити і відновити сили. У Instagram Даша зробила зворушливий пост, розповівши про свої емоції сьогодні і піднявши важливу тему.

"Ось я. Вдруге з початку пекла поїхала, щоб трохи відновитися, пожити. Це Карпати. Тут добре, але іноді гучне лякає, а місцеві не розуміють. Тут тихо і спокійно. Не хочеться новин і бути на сторожі. Тут все пофіг. Купила гумові чоботи за триста гривень, і радію як дитина! Розумієте? Але це так, тому що треба. Щоб повернутися і знову працювати, і наближати разом з усіма своїми перемогу!" - написала Астаф'єва.

Цікаво, що в коментарях її запідозрили у вагітності. Про це писали відразу кілька підписників.

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"Ти вагітна?", "Так, мені теж здалося, що вона при надії", "Цікаво, а вона не приховує животик під таким одягом?" - розмірковували коментатори.

Даша Астаф'єва у відповідь написала, що не вагітна, а просто набрала 5 кг через стреси.

Реакція соцмереж на пост Даші

"Дашо, ви для мене стали прикладом стійкості, незламності. Надихнули багатьох щось робити і не падати духом. За це вам величезне дякую. Радує ваша посмішка на обличчі, гарного відпочинку, нехай природа додасть вам сил!"

"Добре, що дозволили собі відпочити. Дай боже. Сам не вірю, що коли-небудь ми будемо жити в світі без повітряних тривог. Поки там викидайте телефон подалі)"

"Ви дуже мила! Приємно стежити за вами! Гарного відпочинку!"

Нагадаємо, Наталку Денисенко запідозрили у вагітності після відвертої фотосесії.

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