За словами артистки, вона фізично не може співати.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва вже більше двох років не з'являлася на сцені в якості артистки. Вона зізнається, що це наслідок невдалої операції на голосових зв'язках.

Раніше вона говорила, що більше не виступає, бо під час операції лікар пошкодив їй нерв, що знаходиться біля зв'язок. Крім того, співачка зазначає, що зараз не час для того, щоб виступати в тому образі, в якому вона це робила, і не час для таких пісень як "Авокадо" або "Веревки".

Також знаменитість зізналася, що відмовилася від усіх своїх пісень. І повертатися на сцену не планує.

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"Я зараз дуже уважно ставлюся до української творчості. Я відмовилася від своїх пісень. Я не вважаю, що зараз час для розваг. Сьогодні у мене просто не повертається язик і немає бажання. Я постійно уявляю, як там військовим... Їм точно зараз не до "Авокадо" і не до "на цепки веревки привяжу твое тело". Ну, і самій мені... Я переосмислила все. У всього є початок і у всього є кінець", – сказала Даша в програмі "ЖВЛ".

Чим відома Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва була солісткою групи NikitA, продюсером якої був Юрій Нікітін. Дует випустив такі популярні пісні як "Солдат", "Машина", "Французский поцелуй", "Авокадо", "Веревки", "Королева", "Искусаю".

Крім того, Даша знімалася для журналу Playboy, через що неодноразово стикалася з хейтом. Відомо, що вона особисто була знайома із засновником глянцю Х'ю Хефнером.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва вперше розповіла про різницю у віці з бойфрендом.

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