Вони розлучилися через різні політичні погляди.

Українська телеведуча Даша Малахова вперше розповіла, чому розлучилася зі своїм другим чоловіком, угорським продюсером Чабою Бакошем.

В інтерв'ю Rostyslove Production вона розповіла, що у них були різні політичні погляди. Ще в 2014 році вона пішла на Майдан, а її чоловік не захотів підтримати Революцію Гідності.

Тоді Малахова зрозуміла, що їм не по дорозі і вирішила розлучитися з ним, незважаючи на двох дітей. Ось, що вона говорить з цього приводу:

"Я розлучилася зі своїм другим чоловіком саме тоді, коли в 2014 році я пішла на Майдан, а він працював на "Інтері" і не хотів зі мною йти. Я сказала, що він "ватний", і розлучилася з ним. Ось так, якщо чесно. Для мене це було настільки важливо, тому що я подумала, що саме в цих цінностях і є стосунки".

Варто відзначити, що раніше Малахова не називала причину розлучення. Вона лише говорила, що їй некомфортно в цих стосунках.

Даша Малахова: особисте життя

Зі своїм першим чоловіком Даша познайомилася у Великій Британії . Він англієць. Разом з ним артистка заснувала ресторанчик "Martin's Kitchen", який розміщувався в Уельсі . Однак у 2004 році ведуча була змушена повернутися до Києва через хворобу матері.

У Києві вона познайомилася з Чабою. Між ними спалахнули почуття, але Даша ухвалила рішення повернутися до чоловіка. Після того, як вона приїхала до нього, зрозуміла, що не може без Чаби, тому знову зважилася на переїзд. У шлюбі з продюсером у неї народилося двоє синів. Пізніше вони розлучилися.

У 2017 році Даша вийшла заміж за фітнес-тренера Сергія Сулима. Вона говорила, що планує усиновити дитину.

Нагадаємо, раніше відома блогерка розкрила таємницю ANNA ASTI.

Вас також можуть зацікавити новини: