За словами телеведучої, Віталій Малахов мав унікальну якість - він був відкритий для всіх людей.

Українська актриса і телеведуча, ресторатор і кулінар Дар'я Малахова, дочка легендарного українського режисера, художнього керівника Київського драматичного театру на Подолі Віталія Малахова, який помер 4 листопада від давньої хвороби, поділилася спогадами про покійного батька.

На своїй сторінці в Facebook актриса поділилася кількома чорно-білими кадрами з батьком і дітьми.

За словами телеведучої, Віталій Малахов мав унікальну якість - він був відкритий для всіх людей. Кожен міг отримати від Малахова пораду, подарунки, попросити роль або поплакати на його плечі.

"Він був всіхнім. Пам'ятаєте, в дитинстві було таке слово? Слово означає, що кожен може взяти в користування собі. Це було абсолютно унікальною його якістю. Кожен міг отримати пораду, подарунки від нього, просити роль, поплакати на його плечі, бути пригощеним цією дивовижною людиною людей", - написала дочка про батька.

"Тато міг забути як звуть його онуків, (коли хизуючись їх наявністю представляв їх) він дуже рідко дарував мені подарунки і найчастіше в день мого народження міг забути мене привітати. Хоча так було не завжди і коли ще була жива мама він дуже рано-вранці тихенько йшов на Житній ринок і на наші з мамою подушки лягали букети квітів. Він не приїхав до мене на весілля (хоча на перших двох він був мигцем) оскільки, попри те, що він режисер – дуже не любив натовп. Глядачів терпів. Як і акторів. Поганих. Гарних любив. І любив збори трупи (напевно, не так багато поганих акторів у нього)", – згадала Малахова.

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Також Малахова додала, що тільки з нею тато міг поговорити щиро. Також, за її словами, Віталій Юхимович не любив, коли люди висловлювали йому своє визнання.

"Або, не дай Боже, пафосно описували його гарними прикметниками, як під постом про його смерть - виходячи з кімнати він повертав голову до мого вуха і говорив: "Господи, коли це вже закінчиться". А тепер виявляється, що все лише починається. Я вже навіть у голові пожартувала, що добре, що він пішов, бо для нього це було б нестерпно. Він не хотів нікого образити і виконував прохання людей, але потім дзвонив і казав, що вони просто викручують йому руки, і він про це знає. Але маю їм допомогти. Тому що сам ніколи нічого не просив і думав, що людина лише в найжахливішій життєвій ситуації може просити", – додала вона.

Малахова розповіла, що вона одягала батька, зачісувала, робила йому перев'язки та працювала у нього водієм. Акторка зазначила, що любила віддавати йому себе, любила доглядати його і втрата в її сім'ї "не підлягає виправленню". Згодом знаменитість планує втілити плани, які вона обговорювала з режисером.

"Мине час, я зроблю все, про що ми говорили в наших тисячних обговореннях, театральний хаб, зроблю доступною для режисерів та акторів його величезну бібліотеку, закінчимо розпочаті спектаклі… Але ніколи більше він не телефонуватиме мені за автодозвоном 17 разів поспіль, щоб запитати де лікують ДЦП у дітей, оскільки в таксі водій згадав, що у його дитини ДЦП, а я всіх знаю і всім також допомагаю (за його версією). Потім скаже "не думай про це", якщо відчує, що я в запарі, знаючи, що я вже не можу не думати. Йому все було важливо і абсолютно неважливо одночасно, він був вкрай сконцентрований і розсіяний одночасно, він шалено любив життя і втомлювався від нього, але інакше він не міг. Бо цього вимагали люди. А відмовляти людям він не вмів", – додала донька режисера.

Як писав УНІАН, 4 листопада 2021 року на 68-му році життя пішов з життя відомий український режисер, керівник Київського драматичного театру на Подолі Віталій Юхимович Малахов. Як повідомляла його дочка, "про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис".

Довідка УНІАН. Віталій Малахов - український театральний режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Народний артист України. Багаторазовий лауреат фестивалю "Київська пектораль".

Його творча кар'єра почалася в 1977 році на українському телебаченні. З травня 1978 року по вересень 1979 року він працював у Київському державному театрі російської драми імені Лесі Українки. З 1979 року очолив Київський державний театр естради.

З 1985 по 1987 рік працював зі своєю трупою на базі Київського молодіжного театру, а з серпня 1987 року був створений Київський драматичний театр на Подолі. З 1987 року - художній керівник - директор Київського академічного драматичного театру на Подолі, в його активі понад 60 вистав.

У 2006 році театру на Подолі під керівництвом Малахова за видатні досягнення у розвитку українського драматичного мистецтва було надано статус академічного.

Трупа Віталія Малахова представила Театральне мистецтво України в інших країнах: у США, Великій Британії, Італії, Мексиці, Коста-Ріці, Фінляндії, Німеччині, Греції, Туреччині та в інших країнах.

Автор: Вікторія Гордієнко