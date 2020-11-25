Модель продовжує радувати своїх шанувальників новими знімками, які вона викладає в Instagram.
Читайте такожВідома модель у стильному купальнику поділилася фото з відпочинку на ІбіціМодель поділилася з шанувальниками новою відвертою фотографією. Цього разу фото було зроблено на Мальдівах.
На новому фото дівчина з'явилася в купальнику чорного кольору від prettylittlething. Купальник вигідно підкреслив пишні форми дівчини.
На фото Роуз позує стоячи, а позаду видніється будиночок.
Модель нанесла макіяж зі стрілками і розпустила волосся.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу.
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