25-річна британська модель поділилася з шанувальниками новим відвертим фото.

Модель продовжує радувати своїх шанувальників новими знімками, які вона викладає в Instagram.

Читайте такожВідома модель у стильному купальнику поділилася фото з відпочинку на ІбіціМодель поділилася з шанувальниками новою відвертою фотографією. Цього разу фото було зроблено на Мальдівах.

На новому фото дівчина з'явилася в купальнику чорного кольору від prettylittlething. Купальник вигідно підкреслив пишні форми дівчини.

На фото Роуз позує стоячи, а позаду видніється будиночок.

Модель нанесла макіяж зі стрілками і розпустила волосся.

Підписники моделі прийшли в захват від її образу.

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Автор: Ірина Погоріла