Модель показала літнє фото.

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона постала в роздільному купальнику. Вона одягла чорні трусики із завищеною талією, а бюстгальтер підібрала тілесного кольору з чорними гумками.

Наверх вона накинула бузковий халатик. Довгий шовковий халатик зірка розпахнула, тим самим продемонструвавши свою фігуру. Волосся Демі розпустила, а руки підняла вгору, торкаючись до своїх розкішних локонів.

За кілька годин фото набрало понад 200 тисяч лайків і безліч позитивних коментарів.

"Шикарна", "Яка красива", "Божественна", "Зірка", - написали фанати.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич