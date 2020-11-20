25-річна британська модель виклала в соцмережу фото з відпочинку.

Модель продовжує радувати своїх шанувальників новими знімками, які вона викладає в Інстаграм.

Читайте такожМодель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні формиМодель знову поділилася з шанувальниками знімком зі свого відпочинку. Цього разу фото було зроблено в Греції.

На новому фото дівчина з'явилася у суцільному купальнику білого кольору з кружевним візерунком. Купальник підкреслив пишні груди моделі. Також вона накинула на себе чорне прозоре парео.

На фото Роуз позує сидячи на парапеті, а позаду видно море і круїзні лайнери.

У підписі під фото модель написала, що розігрує два квитки в Грецію і пояснила, що треба зробити, щоб їх отримати. За її словами, переможець буде відомий через 5 днів.

Підписники моделі прийшли у захват від її образу.

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Автор: УНІАН