Співачка виступила на програмі "Вечірній Ургант".

Відома співачка Лоліта Мілявська виступила в дуеті з Костею Лакостою на програмі "Вечірній Ургант".

Зірка вийшла на сцену в темних джинсах і чорній водолазці. У такому образі вона виглядає дуже стрункою і підтягнутою. Відзначимо, що за останні кілька років співачка дуже схудла і встигла змінити кілька зачісок.

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Нагадаємо, раніше Лоліта Мілявська відверто розповіла про секс в незвичайних місцях і досвід з жінкою.

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Автор: Діана Могилєвич