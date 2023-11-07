Принц Вільям відвідав Сінгапур, де з ним трапився милий курйоз.

Напередодні важливої події, а саме тижня вручення нагород Earthshot Prize Принц Вільям відвідав Сінгапур. Цього разу він був без чарівної принцеси Уельської Кетрін. А під час спілкування з людьми зі знаменитістю трапився курйозний випадок.

Під час діалогу з людьми у торговельно-розважальному комплексі принц Уельський зачарувався маленькою дівчинкою Альбані Коста, яку тримала мама на руках. Дитина у відповідь ухопилась за палець принца та навіть спробувала його вкусити.

"Мені потрібен мій палець. Мені потрібен мій палець назад", – з гумором відреагував на витівку маляти принц Вільям.

Нагадаємо, що зазвичай принцеса Уельська виявляє свою любов до дітей, обіймаючи та беручи їх на руки. Вільям переважно більш стриманий в емоціях, але цього дня йому пощастило.

Що відомо про Кейт та принца Вільяма

Кейт Міддлтон ретельно стежить за фігурою, завдяки спорту та правильному раціону харчування вона залишається у формі. Виявляється, принцеса дотримується дієти з фруктами та овочами у раціоні, а також підтримує постійний режим тренувань.

Кейт Міддлтон і принц Вільям уперше зустрілися в 2002 році, коли Кейт вчилася в університеті. Тоді вона вийшла на подіум в рамках університетського модного шоу в ролі моделі.

Тоді зав’язалися їхній роман, вони почали разом знімати будинок. Протягом студентських канікул принц Вільям і Кейт кілька разів подорожували разом, а 2003 року дівчина була з-поміж невеликої кількості близьких друзів, запрошених на двадцять перший день народження принца.

Заручини закоханої пари відбулися 16 листопада 2010, а весілля - 29 квітня 2011 року.

2013 року Кейт народила хлопчика Джорджа. 2015-го - дівчинку, яку назвали Шарлотта Елізабет Діана. А 2018 року у подружжя народилася третя дитина, хлопчик Луї Артур Чарльз.

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