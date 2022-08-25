Телеведучий рідко показує фотографії своєї сім'ї.

Український телеведучий і журналіст Дмитро Гордон вперше показав свою молодшу дочку Ліану, яку з початку війни в Україні відправив за кордон разом з її братами і сестрами.

Журналіст зазначив, що вже півроку не бачив свою маленьку дочку від Олесі Бацман, тому відео малятка, де вона у бабусі на руках співає "Ой, у лузі червона калина", його особливо зворушило.

"Маленькій Ліані 2 роки і 10 місяців. Півроку через війну я її не бачив. Навіть уявити не міг, що вона так чудово заспіває "Ой, у лузі червона калина", - підписав відео Гордон.

Відомо, що у Дмитра Гордона семеро дітей від різних жінок. У нього є три сини і чотири дочки. Молодших дочок Санту, Алісу і Ліану йому подарувала журналістка Олеся Бацман, з якою він одружився в 2011 році.

Нагадаємо, дружина Дмитра Гордона проникливо заспівала "Козацькому роду нема переводу". Шанувальники відзначили, що у неї безумовно є талант.

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