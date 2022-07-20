Ролик вийшов в 2004 році.

Український журналіст і ведучий Дмитро Гордон показав свій кліп, знятий в 2004 році. Це дуетна композиція з Валерієм Леонтьєвим на пісню "А ми удвох". Спогадами Гордон поділився на сторінці в Instagram.

"Пам'яті померлої Руслани Писанки. Наш кліп з Валерієм Леонтьєвим і з нею в 2004 році", - підписав відео Гордон.

Згідно з сюжетом кліпу, Дмитро Гордон і Валерій Леонтьєв залицяються до головної героїні - колоритної Руслани Писанки.

"Саме з цього кліпу пам'ятаю Руслану Писанку! Дуже любила дивитися його в дитинстві. Світла пам'ять!", "Світла пам'ять. Ніколи не подумала б, що буду це писати. Руслана Писанка назавжди залишиться в наших серцях", "Всенародна любов", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, Руслана Писанка померла у ніч на 19 липня в Німеччині. Повідомляється, що довгий час вона лікувалася від хвороби, проте нікому зі своїх друзів і колег не повідомляла про це.

Також УНІАН писав, що Горянський розповів про хворобу та операції Писанки.

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