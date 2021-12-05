Дмитро Гордон показав архівне фото.

54-річний телеведучий і журналіст Дмитро Гордон оприлюднив у своєму інста-блозі фотографію, яка була зроблена в далекому 1990 році.

Якщо зараз Дмитро повністю лисий, то понад 30 років тому він носив густе волосся. При цьому риси обличчя ніяк не змінилися.

Читайте такожПереможець "Танців з зірками" зізнався у зраді дружині з партнеркою"1990 рік, Тбілісі. Гарної неділі!",- підписав архівне фото ведучий.

Шанувальники відзначили, що Гордон як був красенем, так і залишився: "Я думала, що я найкрасивіша, а виявляється - ви", "Дмитро, ви ще молодий?", "Молодий і красивий", "Дмитро, які брови шикарні", "Ох вже цей погляд", "Який гарний", "Молодий і ще гарячий", "Дмитро, ви за 30 років абсолютно не змінилися".

Нагадаємо, раніше дружина Дмитра Гордона, Олеся Бацман, в сексі-образі засвітилася у компанії шістьох його дітей.

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Автор: Діана Могилєвич