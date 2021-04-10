Американські репери задумалися про профспілку / фото peopletalk

У США запропонували створити профспілку реперів.

Про це повідомляє TMZ.

Читайте такожПомер зірка серіалу "Чорнобиль" від НВОЗ такою ініціативою виступив засновник лейбла No Limit Records, хіп-хоп-артист Master P. За його словами, на ідею його навело недавнє передозування репера DMX наркотиками.

«Хіп-хоп-спільнота просто мовчки чекає, поки таке не трапиться з одним з них», - заявив Міллер.

Він підкреслив, що створення профспілки зможе допомогти хіп-хоп-артистам уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

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Автор: Катерина Шварц