Алла Мазур показала сімейні знімки на честь свого дня народження.

Українська телеведуча Алла Мазур поділилася в Facebook архівним фото, на якому вона позує зі своєю мамою. Такий кадр вона оприлюднила на честь свого дня народження, зазначивши, що це ідеальний привід для того, щоб переглянути сімейні фотографії.

"Не люблю підбивати підсумки: завжди цікавіше дивитися вперед. Але на цей раз була можливість взяти сімейні фото і пірнути в спогади. Один кадр, дорогий моєму серцю - бачите зараз. Ми з мамою: моїм найбільшим другом, моїм моторчиком і натхненником, моїм ангелом-хранителем. Тепер небесним", - підписала фото Мазур.

Також вона поділилася враженнями від ще одного прожитого року. За словами телеведучої, він дуже швидко пролетів.

"Рік пролетів як стріла. Подарував любов і ніжність. Перевідкриття себе - і відкриття для себе. І гостре, до мурашок по шкірі, відчуття: яким безцінним даром є сім'я, Сімейне коло", - додала телеведуча.

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Алла Мазур народилася в 1965 році в Хмельницькій області. Її батько був стоматологом, а мама - медсестрою.

На телеканалі 1+1 Алла працює з 1997 року, де стала обличчям програми ТСН. Мазур не раз отримувала нагороди як найуспішніша жінка і найкраща телеведуча.

У листопаді 2019 року телеведуча повідомила про онкологічне захворювання, продовживши працювати і проходити хіміотерапію. У вересні 2020 вона з'явилася в ефірі без перуки, який носила під час боротьби з онкологією.

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Автор: Діана Могилєвич