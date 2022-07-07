Дівчина зазначила, що завжди буде відстоювати інтереси свого батька.

Російський пропутінський музикант Олександр Сєров нещодавно з'явився на публіці з молоденькою актрисою театру Ксенією Дежньовою. Але це не сподобалося його донці.

Про це повідомляють росЗМІ.

Виявляється, що Мішель дуже ретельно відбирає претенденток на серце свого 71-річного батька. За її словами, не кожна жінка може пройти фейсконтроль. Більш того, вона не вірить, що молоденькі дівчата можуть вступати у стосунки з Сєровим по великому коханню. Швидше за все, тут є місце меркантильності.

"Я такий суворий критик, що боюся, що вона може не пройти мій, так би мовити, фейсконтроль. Він хоче, звичайно, щоб вона була молода і красива. Але я не впевнена, що вона буде щирою жінкою, без будь-якого підтексту, скажімо так, меркантильного", - сказала Мішель.

Вона додала, що завжди буде відстоювати інтереси свого батька. І якщо відчує, що якась жінка його використовує, то, звичайно, заступиться за нього.

Крім того, Мішель неодноразово рекомендувала батькові придивитися до жінок його віку, але він геть відмовляється. А все тому, що не планує ще раз одружуватися після розлучення з гімнасткою Оленою Стебеневою.

Зазначимо, Олександр Сєров - це російський співак, який підтримує диктаторський режим Володимира Путіна. Більше того, він внесений до бази "Миротворця" за виступи в окупованому Криму.

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