19-річна Марія поділилася знімками у своєму блозі.

19-річна дочка гумористки Олени Кравець Марія, яка повернулася в Україну тільки місяць тому, влаштувала фотосесію в Києві. Знімками дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що фотографом виступив Віктор - друг Марії. Його вона зазначила у підписі до публікації. Знімки були зроблені на плівку. На них дочка Кравець позує в широких брюках молочного кольору з високою посадкою. Зверху на ній надіта укорочена чорна футболка з білим принтом. На плечі - срібляста сумка. Образ Маша доповнила жовтими кедами.

"Машочек, ви тут і є сама молодість! Дуже гарні фото! Віті Привіт. Плівка форева!) ",- написала зіркова мама Олена Кравець.

"Ці портрети - мистецтво. Дуже добре!", "Мишка, ви - вау!", "Краса!", "Це обличчя - найкрасивіше на планеті", - написали коментатори.

Нагадаємо, дочка Олени Кравець звабила мережу фото у мереживному боді.

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