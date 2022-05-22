Стася Ровінська разом з дітьми і чоловіком переїхала в Нью-Йорк.

Українська телеведуча Стася Ровінська повідомила новину про те, що разом з трьома дітьми і чоловіком переїхала в Нью-Йорк. За словами ведучої, у її сім'ї немає коштів тримати їх життя на паузі в Європі.

При цьому вона зазначила, що це не еміграція, а тимчасовий переїзд заради дітей. І навіть за кордоном вони з чоловіком продовжують допомагати українським військовим, які вже майже три місяці борються з російською агресією.

"Ми приїхали в Америку без нічого, ні заощаджень, ні плану, тільки ми. Діти підуть в школу, і це мене радує. Ми в чужій країні, ніхто на нас тут не чекає. Ми намагаємося просто зробити дитинство наших дітей більш спокійним. У нас немає коштів тримати наше життя на паузі в Європі",- поділилася ведуча.

Вона додала, що в мирний час вони б не зважилися на переїзд, бо в Україні у них було налагоджено життя.

"У мирний час ми б ніколи не наважилися це зробити, і доля привела нас в це місто... для чого, це ще доведеться з'ясувати, але найближчі кілька років ми будемо тут будувати наше життя з самого початку, залишивши в Києві своїх близьких, друзів, будинок, автомобілі, улюблені роботи, комфортне життя..." - додала Ровінська.

Нагадаємо, раніше Стася Ровінська закликала ігнорувати її маму Сніжану Єгорову, яка підтримує диктаторський режим Володимира Путіна.

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