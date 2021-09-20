Артист зі сцени підтвердив, що у нього народився син.

Український артист Святослав Вакарчук під час концерту у Львові вперше прокоментував народження сина Івана.

Прямо зі сцени лідер групи "Океан Ельзи" сказав, що сина назвали Іваном на честь діда. При цьому ім'я своєї коханої він так і не розсекретив.

"В українських сім'ях, як і в багатьох інших сім'ях, батьки намагаються не афішувати особисте життя, щоб дати дітям в перший час повноцінно встати на ноги без зайвої уваги. Я дотримуюся цих традицій, думаю, всі українці мене в цьому розуміють", - сказав Вакарчук.

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Святослав Вакарчук - український музикант, автор пісень, державний і політичний діяч. Голова політичної партії "Голос" з 12 червня 2019 року по 11 березня 2020 року. Народний депутат Верховної Ради України VI та IX скликань.

Отримав всеукраїнське та міжнародне визнання як музикант, поет, лідер гурту "Океан Ельзи". Заслужений артист України (2005), кандидат фізико-математичних наук.

Відомо, що Вакарчук 20 років перебував у відносинах з Лялею Фонарьовою. Після їх розлучення стало відомо, що у Святослава народився первісток. За даними ЗМІ, сина Івана співакові могла народити 39-річна Євгенія Яцута, яка була виконавчим продюсером кліпу "В небо дружині".

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Автор: Діана Могилєвич