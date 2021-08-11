Співачка наголосила, що чекає представників Red Bull, яким теж варто долучитися до усунення наслідків скандального інциденту.

Історія про скандальний дрифт на Софійській площі набуває нових обертів. Українська співачка Alyona Alyona, яка брала участь в екстремальному заїзді, вже відмиває бруківку та закликає представників Red Bull долучитися до прибирання.

"Драю, чищу", - розповіла Alyona Alyona на відео, яке вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, співачка вирішила не відсиджуватись осторонь. Разом зі своєю командою вона вирушила на Софійську площу та почала відчищати бруківку від слідів коліс, які залишилися після дрифту.

"Чекаю, поки у Red Bull з'являться крила і представників від Red Bull тут буде набагато більше, ніж членів моєї команди", - заявила реперка.

За словами Alyona Alyona, вона вже "відбилася" від журналістів та змогла приступити до відмивання бруківки. На відео можна помітити, що співачка підійшла до прибирання серйозно: вона вдягла захисні рукавички, взяла щітки та багато інструментів.

Таким чином Alyona Alyona у буквальному сенсі відмиває свою репутацію, яка опинилася під загрозою після скандального дрифту. Як, відомо, співачка вже виправдалася за інцидент та додала, що вона не знала про незаконність заїзду. Окрім цього, представники Red Bull обіцяли зірці, що усі наслідки та можливі пошкодження будуть усунені.

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Автор: Поліна Кузенко