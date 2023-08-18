Артемій Троїцький розповів, що Пугачова планує робити далі.

Музичний критик та російський опозиційний журналіст Артемій Троїцький висловився про свою давню подругу - співачку Аллу Пугачову. З нею він зустрівся в Ізраїлі. Вони провели разом чимало часу, а тому він точно знає, чи планує Примадонна повертатися на сцену.

"Я насправді був в Ізраїлі. І з Аллою Борисівною Пугачовою бачився аж три рази... Це перебріхують люди про те, що вона збирається повернутися на сцену. Нічого подібного, абсолютно. У неї чудові дітки, вони красиві і тямущі. Дуже вони мені сподобалися, тому що я давно їх не бачив. Алла цілком і повністю поглинена сімейним життям, дітьми, вона дуже щаслива", - заявив Троїцький в інтерв'ю Пітеру Залмаєву на YouTube-каналі "Утро февраля".

За словами музичного критика, вже скоро діти Пугачової підуть до школи. Вони продовжать вчитися в Ізраїлі, хоча сам Троїцький думав, що Примадонна відправить сина і дочку до Швейцарії або Англії. При цьому друг співачки розповів, що він знає про одну таємницю. Примадонна дещо планує.

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"Вона мені сказала, що є у неї деякі плани... Вона збирається ще щось робити, але це, безумовно, не концерти та гастролі, звичайно. Для цього потрібно збирати оркестр, адміністративну групу. Я думаю, у неї немає ні сил, ні бажання на грандіозні звершення. Але, думаю, що зі своїм авторитетом, зі своїм впливом, зі своєю здатністю переконувати, Алла ще щось цікаве зробить", - розповів Троїцький.

Також критик зазначив, що спілкується з Пугачовою не як журналіст, а як друг родини. Тому він не ставить їй питання про політику. Однак сама Примадонна зі сміхом розповіла йому про свою нещодавню поїздку в РФ. Тоді співачка вирушила на похорон модельєра Валентина Юдашкіна. Під час церемонії прощання до Пугачової підійшов прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Він цілував співачці руки, її це лише розвеселило.

"Вона в дуже хорошій формі. Я не думаю, що її бентежать нападки з боку людей, які і мізинця не варті... Це не було для неї якоюсь драмою. Вона дуже спокійно і з гумором до цього поставилася... З Пугачовою все гаразд", - резюмував Троїцький.

Пугачова поверталася в РФ - що відомо

У травні цього року співачка раптово повернулася в РФ з Ізраїлю. Виявилося, що вона на короткий час прилетіла до Москви, щоб відвідати похорон Юдашкіна.

На кладовищі Пугачова "засвітилася" поруч з Пєсковим. Він посміхався, щось говорив їй на вухо і навіть цілував їй руки. Незабаром співачка Лайма Вайкуле пояснила, навіщо Пєсков був таким люб'язним з Пугачовою. Вона заявила, що прес-секретар Путіна не міг вчинити інакше.

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