За словами співачки, для російського політика це було великою честю.

Відома співачка Лайма Вайкуле висловилася про те, навіщо прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підходив до Алли Пугачової на похоронах. Це сталося 6 травня, коли артистка попрощалася зі своїм другом - модельєром Валентином Юдашкіним.

На думку Вайкуле, для Пєскова було честю поцілувати руку Пугачової. Вона вважає, що прес-секретар Путіна не міг не підійти до співачки.

"Звичайно, він підходив. А що сталося? Чому йому не підходити до такої зірки?... Це честь!" - заявила Вайкуле в новому випуску проекту"І грянув Грем".

Відео дня

Мало того, співачка заявила, що у вчинку Пєскова не було чогось ненормального. За словами Вайкуле, кожен повинен підходити і вітатися з Пугачовою саме так.

"Взагалі, це нормально, що чоловік підійшов до жінки. Ще в такий серйозний важкий день і висловив свою повагу, кожен так повинен підходити до неї, кожен", - резюмувала співачка.

За словами Вайкуле, Пугачова залишається дуже значущою персоною. А всі ті російські пропагандисти, яких обурило, що вона повернулася в РФ тільки заради похорону Юдашкіна, зазначила співачка, занадто багато говорять.

Пєсков поцілував руку Пугачової - що відомо

6 травня співачка з'явилася на похоронах Юдашкіна і не змогла залишитися непоміченою. Вона намагалася не привертати увагу, але журналісти все одно її переслідували.

На кладовищі до неї підійшов Пєсков. Він поцілував їй руку і щось сказав. Момент потрапив на відео. Як на все це відреагувала сама Пугачова - не відомо. Вона сиділа спиною до камер і ніяк не коментувала вчинок Пєскова. Незабаром ЗМІ повідомили, що на похоронах у співачки вкрали дорогий годинник. Через це в мережі відразу ж почали жартувати, що їх вкрав Пєсков.

Сьогодні росЗМІ також повідомили, що Пугачова не захотіла залишатися в Росії і покинула Москву одразу після похорону друга. Вона поверталася тільки заради церемонії прощання.

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