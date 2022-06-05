"Кварталівці" не залишилися осторонь від війни.

Український актор комедійного жанру Євген Кошовий розповів, хто з його колег вступив до лав Збройних сил України.

За його словами, Олександр Пікалов і Володимир Мартинець ще на початку повномасштабної війни вступили в Нацгвардію, щоб захищати Україну від російських окупантів.

"У нас Пікалов в Нацгвардії і Вова Мартинець в Нацгвардії. Вони служать в одній частині", - сказав Кошовий в інтерв'ю "Українській правді".

Кошовий додав, що Пікалова пропустили без черги, що викликало бурю обурень в українців, які також хотіли стати на захист своєї Батьківщини.

"Саша пішов записатися в Нацгвардію. Прийшов, а там довга черга стоїть. А Сашка теж там волонтерить. І він каже: "У мене немає часу, мені потрібно їхати, зробімо це якось швидко", - зазначив Кошовий.

Він додав, що в цей момент Пікалову в спину кричали, що навіть тут він пройшов "по блату".

Нагадаємо, раніше продюсер "Кварталу 95" показала гримерку після обстрілу росіян.

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