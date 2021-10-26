Порушити мовчання щодо трагічної події на зйомках фільму "Іржа", коли Алек Болдуїн застрелив операторку Галину Хатчінс, вирішила дружина актора.

Так, Хіларі Болдуїн на своїй сторінці в Instagram написала зворушливий пост.

"Моє серце з Галиною. Її чоловіком. Її сином. Їхньою родиною та близькими. Та з моїм Алеком. Як говорять, немає слів, тому що неможливо висловити шок і душевний біль про таку трагічну подію. Серце просто розбите. Втрата. Підтримка", – написала дружина Болдуїна.