Родина Болдуїна шокована трагедією / фото instagram.com/hilariabaldwin
Порушити мовчання щодо трагічної події на зйомках фільму "Іржа", коли Алек Болдуїн застрелив операторку Галину Хатчінс, вирішила дружина актора.
Так, Хіларі Болдуїн на своїй сторінці в Instagram написала зворушливий пост.
"Моє серце з Галиною. Її чоловіком. Її сином. Їхньою родиною та близькими. Та з моїм Алеком. Як говорять, немає слів, тому що неможливо висловити шок і душевний біль про таку трагічну подію. Серце просто розбите. Втрата. Підтримка", – написала дружина Болдуїна.
Алек Болдуїн застрелив людину на зйомках фільму "Іржа": що відомо
- Під час зйомок фільму "Іржа" Алек Болдуїн застрелив оператора з України Галину Хатчінс, а також поранив режисера.
- Сам Алек Болдуїн прокоментував трагічну подію. За його словами, його серце розбите.
- "Немає слів, щоб передати мій шок і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Хатчінс, дружини, матері й нашої глибоко шанованої колеги. Я повністю співпрацюю з поліцейським розслідуванням, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія", - заявив актор.
- ЗМІ з'ясували, що фахівець зі зброї Анна Гутьєррес-Рід, яка перевіряла револьвер, недостатньо досвідчена для цього. Тому інцидент міг статися з її вини.