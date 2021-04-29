Фотографії з вечірки з'явилися на сторінці Кіркорова в Instagram.

Дружина Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко прийшла на день народження Філіпа Кіркорова.

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Сам захід відбувся ще чотири місяці тому, але тільки зараз на сторінці Кіркорова з'явилося відео з дня святкування.

"Моя мила Оксано, з днем народження! З нашої зимової зустрічі пройшло всього-то 4 місяці, але як ми змінилися, як змінився світ. Що залишається незмінно - це наша сила духу. Ми так з тобою схожі, сестричко, загартовуємося тільки через подолання, любов, страждання. Цю зустріч я запам'ятаю, як особливий день, адже ти була справжньою окрасою нашої недільної сімейної вечері. Вірю, що наші зустрічі, відверті бесіди і настанови стануть частіше. Ти даєш мені багато душевної сили. Я тобі вдячний за поради і добро, ти просто твориш чудеса! Ти подарувала мені першу ікону для каплиці - ікону Божої Матері", - написав Кіркоров.

Варто відзначити, що Кіркоров також вітав Марченко з днем народження. І вона відповіла йому на повідомлення вдячністю.

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Автор: Діана Могилєвич