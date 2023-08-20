Після життя у дитбудинку хлопчик не вміє спокійно засинати.

Інна Мірошниченко, дружина відомого ведучого Тимура Мірошниченка, поділилася сумним відео. Вона показала, як її названий син Марсель, якого зіркова пара нещодавно забрала з дитбудинку, "вкладає" себе спати.

2-річний Марсель, як і багато інших діточок, що живуть без батьківської турботи, розхитується та б'ється головою. Хлопчик не звик до того, аби перед сном його захитувала мама. Тому дитина "вкладається" саме так.

"Це трохи реалій діток з закладу... Так Марсель вкладається спати. Заважати йому не можна. Це його єдиний спосіб заснути. Треба створити безпечний простір (усе навколо м'яке) і бути поруч. Поступово і м'яко змінювати ці звички на інші. У нас це казочка, потім білий шум і погладжування", - написала дружина Мірошниченка.

Вона визнала, що їй боляче дивитися на сина, який страждає. Втім, вона розуміє, що згодом дитина звикне до життя з батьками та забуде про звички, набуті у дитбудинку.

"Кожного разу у мене стискається серце... Прямо зараз я пишу і плачу, бо усвідомлюю, чому він так робить", - додала жінка.

Тимур та Інна Мірошниченки взяли хлопчика з дитбудинку - що відомо

Декілька місяців тому ведучий та його дружина повідомили, що планують всиновити дитину. Вони пройшли спеціальні курси, де їм видали сертифікат та сказали, дитину якого віку їм можна шукати. Після цього дружина Мірошниченка почала телефонувати в усі дитбудинки та довго шукала хлопчика. Згодом вони поїхали до Житомира, де познайомилися із названим сином.

Потім зіркова пара чекала на рішення суду, а за місяць після нього вони нарешті забрали хлопчика додому. Мірошниченки всиновили маленького Марселя. Від хлопчика відмовилися ще у пологовому. Нині дитина звикає до життя з батьками. Нещодавно Мірошниченко розповів про проблеми у системі усиновлення дітей та приголомшив сумою, яку можуть вимагати у тих, хто хоче взяти малюка з дитбудинку.

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