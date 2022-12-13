Нещодавно з'явилися чутки про те, що пара більше не разом.

Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк у своєму Instagram-блозі відповіла, що сталося з будинком, який вони будували з шоуменом. Як відомо, будівництво вони запланували ще до повномасштабного вторгнення.

Роботи були припинені на час активних бойових дій під Києвом, проте коли ситуація в регіоні стабілізувалася, вони знову запустили роботи на об'єкті.

З огляду на те, що вже не перший місяць ходять чутки про їхнє розставання, шанувальників дуже цікавить доля особняка. Христина у своєму блозі повідомила, що будівництво поки що зупинено. Причину знаменитий нотаріус не назвала.

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"Дуже багато питань про будинок - з ним все ОК! Стоїть на своєму місці! Він нереально класний, але ремонт зупинений", - прокоментувала Горняк.

Особисте життя Остапчука і Горняк

Після повномасштабного вторгнення пара давала спільне інтерв'ю, де зізналася - після війни планують завести дитину, і не одну. Однак потім їхня сімейна ідилія кудись зникла. Партнери не коментують чутки про розлучення.

Нагадаємо, після чуток про розлучення дружина Остапчука допустила свою участь у шоу "Холостяк".

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