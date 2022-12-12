Артист показав знищений патріотичний графіті.

Відомий український музикант Коля Серга, який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав ЗСУ, розповів про обурливий випадок в Ізюмі. Невідомі шанувальники "русского мира" знищили створений харківським художником патріотичний графіті.

"Ватні вандали знищили в Ізюмі графіті з патріотичним написом "Ізюм". Але ті вср*ті "ждуни", нпевно, не розуміють, що український дух тільки загартовується в опорі. І вже сьогодні на тому ж місці новий мурал, набагато більший і недосяжний для вандалів. Бо у них з інструментів є тільки тупа голова і десять метрів розбігу для її застосування", - висловився учасник "Культурного десанту" Коля Серга.

Він показав фото, на якому видно, що плитку з малюнком зняли зі стіни. Однак Коля підкреслив - Україну не перемогти. Тому тепер на тому ж місці красується новий малюнок. Він в рази більше, ніж попередній.

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"Ізюм - це Україна, baby. Хто не згоден - в дупу. А дупа від Ізюма це десь 100 км на північ", - резюмував музикант.

Нагадаємо, Коля Серга виступив у центрі Херсона з потужним віршем

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