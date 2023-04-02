Зараз Анастасія Коротка з дітьми живе в Америці.

Дружина українського шоумена Андрія Бєднякова, ведуча Анастасія Коротка, активно веде свій блог в Instagram. Нещодавно вона поділилася знімками, зробленими під час прогулянки зі старшою дочкою і молодшим сином.

У кадр потрапило обличчя п'ятимісячного Остапа - дитина з'явилася на світ у жовтні 2022 року. На фото видно, що малюк спокійно спить в колясці.

"Чим я можу ще похвалитися, як не дітьми? Ось вам цукерка до ранкової кави", - підписала кадри з дітьми Анастасія коротка.

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Відзначимо, в Америку жінка була змушена виїхати через те, що почалася повномасштабна війна. Її чоловік, шоумен Андрій Бєдняков, залишається в Україні. Більше того, він буває у зоні бойових дій.

Також зірка шоу "Орел і решка" тримає оборону на інформаційному фронті - у своєму Instagram-блозі (де є підписники з Росії) він регулярно розповідає про звірства російських окупантів на нашій землі. Особливу увагу Андрій приділяє рідному Маріуполю, який кремлівська влада вже проголосила "своїм" і встановила там свої порядки.

Також УНІАН писав, що Андрій Бєдняков люто відреагував на візит Путіна до Маріуполя.

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