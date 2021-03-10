Єфремов висунутий у категорії "Краща чоловіча роль другого плану" за зйомки у фільмі "Француз".

Російського актора Михайла Єфремова, засудженого за смертельну ДТП, номінували на премію «Ніка».

Читайте такожЄфремов визнав свою провину в ДТППро це повідомляється на сайті премії.

Зазначається, що Єфремов висунутий в категорії «Краща чоловіча роль другого плану» за зйомки у фільмі «Француз» Андрія Смирнова.

Як пише Telegram-канал «Відкриті медіа», головред премії «Ніка» Ірина Іллічова сказала, що організатори не бачать проблем у номінуванні Єфремова, попри його статус засудженого:

«Ми всі не без гріха, і з кожним з нас може все що завгодно статися. Заслуги Михайла Єфремова в області кіно незаперечні, а все інше для нас вторинно».

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Автор: УНІАН