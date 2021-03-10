Російського актора Михайла Єфремова, засудженого за смертельну ДТП, номінували на премію «Ніка».
Читайте такожЄфремов визнав свою провину в ДТППро це повідомляється на сайті премії.
Зазначається, що Єфремов висунутий в категорії «Краща чоловіча роль другого плану» за зйомки у фільмі «Француз» Андрія Смирнова.
Як пише Telegram-канал «Відкриті медіа», головред премії «Ніка» Ірина Іллічова сказала, що організатори не бачать проблем у номінуванні Єфремова, попри його статус засудженого:
«Ми всі не без гріха, і з кожним з нас може все що завгодно статися. Заслуги Михайла Єфремова в області кіно незаперечні, а все інше для нас вторинно».
Вас також можуть зацікавити новини
- Засудженого до 8 років актора Єфремова помістять в СІЗО на карантин
- Захист Єфремова оскаржив його вирок
- Скандальний актор Єфремов заявив, що адвокат його підставив
- Скандальному акторові Єфремову пом'якшили покарання за смертельну ДТП
- Скандальний російський актор Єфремов назвав себе Зевсом в колонії і пояснив чому
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram