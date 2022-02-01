Грибок на стінах, багато пацієнтів та сильний холод у вбиральні - молоді батьки не були готові до такої лікарні.

Дружина українського співака та переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна потрапила у лікарню разом з одномісячною донькою Елізабет. Усі вони захворіли на COVID-19.

На свої сторінці в Instagram Іванна розповіла про умови палати, які викликали у неї жах.

У ніч на 1 лютого доньці Сасанчина стало зле. У неї піднялася температура. Молоді батьки викликали для одномісячної дитини лікарів швидкої допомоги. Усіх підписників Іванна просила помолитися за здоров'я її доньки.

Коли дружину співака та їхню дитину госпіталізували, Іванна була у шоці від умов у палаті. Вона поскаржилася на грибок та розповіла, що їм "нічим дихати", адже разом з ними у лікарні лежить багато людей.

"У Елізи температура 38, я збиваю, через 2 години знову висока. Вона так мучиться, в мене серце не витримує. Тут до нас не підходять, говорять через вікно або телефоном. Краще б ми залишилися вдома! Тут робимо все те саме, що і вдома. Тут жахливі умови, дихати немає чим, і до всього повна палата людей. А у вбиральні дубаріна", - додала обурена умовами у лікарні Іванна.

Дружина Сасанчина більше не стала розповідати про стан здоров'я доньки. Після stories зі скаргами на лікарню Іванна нічого не публікує.

Нагадаємо, про коронавірус у Сасанчина та його дружини стало відомо учора. Дружина артиста розповіла, що кілька днів їм було погано, вони відчували ломоту в тілі, а також у них піднялася температура. Тому вони вирішили здати тест на коронавірус, і він виявився позитивним.

Вас також можуть зацікавити новини: