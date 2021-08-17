Дівчина була закохана в головного героя "Холостяка".

Юля Бельченко була однією з учасниць романтичного реаліті "Холостяк", головним героєм якого був Михайло Заливако.

З перших серій глядачі були впевнені, що саме Юля стане переможницею, але у фіналі проекту Михайло відправив дівчину додому. Так, його обраницею стала Анна Богдан.

При цьому Бельченко ще якийсь час не могла відпустити ситуацію, оскільки була закохана в Заливако.

"Я реально думала, що вийду заміж за нього. Після дев'ятого епізоду я подзвонила мамі, вона була в шоці від моїх слів. Коли я вже повернулася додому, така пелена спала, але у мене залишилося почуття незавершеності. У мене з'явилося відчуття, що я гірше за всіх. У мене, напевно, в однієї з небагатьох були щирі почуття до Михайла", - сказала "Зайка".

Нагадаємо, нещодавно Юля "вийшла заміж" за телеведучого Богдана Юсипчука. Фанати зраділи за дівчину, але потім виявилося, що це була всього лише рекламна кампанія.

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Автор: Діана Могилєвич