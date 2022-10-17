Юрій Великий регулярно радує публіку своїми кумедними роликами, в яких висміює тупість росіян.

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий опублікував нову смішну пародію на росіян. Цього разу він зобразив головного російського пропагандиста Володимира Соловйова і екс-нардепа від проросійської партії "ОПЗЖ" Іллю Ківу. Він спародіював їх після вибуху Кримського моста і масованих ракетних обстрілів України. Ролик був опублікований на YouTube-каналі.

"Ну що, пророцтво нашого Нострадамуса Медведєва починає збуватися. Він же вам нетверезою мовою обіцяв, що в Україні миттєво настане кінець світу. І він настав. Нехай не у всіх областях, нехай тільки на дві-три години. Зате українці в цей момент не змогли включити телевізор і подивитися Арестовича і Фейгіна", - сказав Юрій Великий у своєму образі.

Також від імені Володимира Соловйова він сказав, що половина ракет, випущених по Україні, взагалі не змогла злетіти, ще частину ці ракет вкрали.

"Дорогу вони відремонтували в Дніпрі та Києві за день. А ви спробуйте зробити такі дороги, як у нас, я подивлюся, як ви їх відремонтуєте", – сказав Юрій Великий в образі пропагандиста.

Нагадаємо, актор "Квартал 95" Юрій Великий розповів, як Зеленський реагує на його пародії.

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