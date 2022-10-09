Юрій Великий періодично випускає на YouTube-каналі смішні випуски на актуальні теми.

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий порадував своїх шанувальників новою пародією на росіян. У своєму відео він задіяв відомого журналіста Володимира Золкіна, який записує інтерв'ю з полоненими окупантами. Так, згідно з сюжетом, Золкін дзвонить дружині полоненого "Ваньки", яку зіграла зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова.

"Він загинув? Він загинув у полоні? А, живий... А коли він загине? Ви б могли дізнатися? Я просто собі вже "Lada" пригледіла таку червоненьку, під колір нігтів. А їх всього дві залишилися. Вони тут взагалі як гарячі пиріжки розлітаються", - сказала "дружина окупанта" у відповідь на новину про те, що її чоловік у полоні.

Сам полонений окупант, роль якого і зіграв Юрій Великий, також взяв трубку, щоб пообіцятися зі своєю "дружиною". Однак та відповіла: "Слухай, набери мене, будь ласка після 7 вечора, я просто зараз на манікюрі".

Окупант каже: "Настя, ти що, дурна? Яке після 7? Я ж тобі кажу, я в полоні на Україні".

Жінка відповіла: "А я в салоні на манікюрі, я сюди місяць чекала, щоб потрапити. Важко записатися".

Нова пародія Юрія Великого

Хто такий Юрій Великий

Український комік, пародист, гуморист, актор "Квартал 95". У "Квартал" Юрій прийшов у 2019 році - після того, як звідти в політику пішов Володимир Зеленський. У "Вечірньому кварталі" Великий неодноразово пародіював чинного президента - його хрипкий голос, жести, висловлювання.

Нагадаємо, зірка "Кварталу 95" жорстко висміяв Міноборони РФ і їхні поразки на фронті.

Також УНІАН писав, що "двійник" Зеленського спародіював Путіна, що застряг на колесі огляду.

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