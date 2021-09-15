Нардеп заміжня за бізнесменом Олександром Тимошенко.

Народний депутат Юлія Тимошенко сьогодні, 15 вересня, відзначає 42-річницю з дня весілля з бізнесменом Олександром Тимошенком.

На своїй сторінці в Facebook вона оприлюднила знімок, на якому постала разом зі своїм чоловіком. Цікаво, що щасливе подружжя ніжно трималися за руки і мило посміхалися в камеру.

"Наша чергова річниця. Дякую, коханий", - підписала фото Тимошенко.

"Будьте здорові і щасливі в парі", "Бажаю щастя, кохання, радості на довгі роки", "Щиро вітаю", "Бажаю миру і здоров'я на все життя", - пишуть користувачі мережі під фото.

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Юлія Тимошенко - український державний і політичний діяч, лідер партії "Батьківщина". Народний депутат України (1997-2000, 2002-2005, 2006-2007, 2007, 2014-2019, з 2019 по поточний час).

Тричі висувала свою кандидатуру на пост президента України: в 2010, 2014 і в 2019 році. На президентських виборах в Україні 31 березня 2019 року посіла 3-е місце, отримавши 13,40% голосів виборців, не пройшовши таким чином у другий тур.

15 вересня 1979 року Юлія Тимошенко вийшла заміж за бізнесмена Олександра Тимошенко. У шлюбі у них народилася дочка Євгенія, яка займається підприємництвом.

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Автор: Діана Могилєвич