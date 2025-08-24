Співачка не стримала емоцій після церемонії нагородження.

У День Незалежності України, 24 серпня, відома співачка та авторка пісень Джамала отримала престижну нагороду - Орден княгині Ольги III ступеня.

У своєму Instagram співачка зізналася, що була приємно здивована.

"Дуже приємно і несподівано отримати таку високу нагороду в День Незалежності. Це і радість, і смуток одночасно, бо серед відзначених є ті, хто отримує нагороду вже посмертно. Ми живемо в реальності, де кожен день має високу ціну, яка зростає щодня, бо щодня ми втрачаємо наших людей... Маємо дякувати нашим захисникам, завдяки яким ми тримаємо цю незалежність", - написала Джамала.

При цьому переможниця "Євробачення-2016" поділилася кількома фото з церемонії нагородження, яка традиційно проходила на Софійській площі в Києві. Також вона додала відео моменту вручення їй ордена президентом України Володимиром Зеленським.

У коментарях шанувальники привітали Джамалу, не стримуючи свого захоплення. Багато хто зазначив, що цю нагороду вона отримала цілком заслужено:

"Яка неймовірна новина. Вітаю від щирого серця! Ви - наш скарб".

Варто зазначити, що державний Орден княгині Ольги вручають за видатні заслуги жінкам у державній, виробничій, громадській, науковій, культурній, освітній, благодійній та інших сферах суспільної діяльності.

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук отримав відзнаку "Національна легенда України" від президента Володимира Зеленського.

