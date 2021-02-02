На честь його дня народження дружина співака написала ніжне послання.

На вихідних Джастін Тімберлейк відзначив 40-й день народження. З цього приводу дружина співака Джессіка Біл присвятила йому зворушливий пост в Instagram.

Читайте такожУ Джастіна Тімберлейка народився син"Немає нікого іншого, з ким мені так само весело, з ким я стільки ж сміюся, з ким у мене така ж історія і глибокі почуття. Сьогодні все в твою честь, милий. Я бажаю тобі творчого і насиченого нового року. Щасливого 40-річчя, любов моя», - підписала знімки Джессіка Біл.

У коментарях підписники Джесіки приєдналися до привітань. Багато хто з подивом усвідомив, що кумиру їхнього дитинства виповнилося вже 40 років.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл

У лютому 2007 року співак почав зустрічатися з актрисою Джесікою Біл. У 2011 році вони розлучилися, але кілька місяців по тому помирилися і 19 жовтня 2012 одружилися в Італії. У квітні 2015 року у пари народився син Сайлас Рендалл Тімберлейк. Влітку 2020 року у пари народився другий син Фінеас. Сім'я довго приховувала цей факт.

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Автор: Ірина Погоріла