Гурт представив нову пісню та запальне відео до неї.

Вокаліст гурту TVORCHI Джеффрі Кенні наважився на кардинальні зміни іміджу. Заради нового кліпу співаку пофарбували волосся.

Процес зміни іміджу знімали на відео, яке вже з'явилося на Instagram-сторінці TVORCHI. Артисти зазначили, що ідею перефарбувати вокалісту волосся запропонував режисер.

"Коли режисер нашого нового кліпу запропонував трохи змінити наш стиль, перші слова Джеффрі були: "Oh nononono", - розповіли учасники гурту.

Як виявилося, вокалісту освітлили волосся. Він став блондином, та вже знявся у кліпі з оновленою зачіскою.

Новий імідж Джеффрі з TVORCHI - відео

Також артисти вже представили кліп, заради якого Джеффрі змінив образ. Гурт випустив нову пісню I Can't Stop. У запальному відео артисти "перемістилися" у минуле. Вони приміряли ретро-наряди та показали запальні танці.

"I Can’t Stop - дебютний епізод нашого п'ятого повноформатного альбому, реліз якого планується вже цієї осені. Він про пʼянке кохання, що збиває з ніг. Це історія з паралельної реальності, з іншої планети, яку ми відкриємо для вас зовсім скоро", - йдеться в описі до кліпу.

TVORCHI - I Can't Stop (кліп)

Реакція мережі

Коментатори позитивно оцінили нову роботу гурту. Фани пишуть, що кліп їм сподобався, а зачіска Джеффрі їх приємно вразила. Також вони зазначили:

"Ви такі стильні! І у музичному плані, і у відео! Як завжди! Ви - гордість нашої країни"

"Вау, прикольно! І дуже стильово. Ставлю жирний лайк"

"TVORCHI - це музичний феномен! Ваша музика надихає на чудові ідеї!".

Гурт TVORCHI - що відомо

Нагадаємо, до складу гурту входять Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні. Цього року вони представляли Україну на Євробаченні. TVORCHI виступали з піснею Heart of Steel.

За мить до виходу на сцену музиканти дізналися, що росіяни вдарили ракетами по Україні. Гуцуляк та Кенні побачили у новинах, що окупанти поцілили по Тернополю - місту, де вони заснували свій гурт. Попри усе вони вийшли на сцену та "розірвали" зал своїм виступом. TVORCHI посіли шосте місце.

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