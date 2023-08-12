Коментатори позитивно оцінили нову роботу гурту / скриншот

Вокаліст гурту TVORCHI Джеффрі Кенні наважився на кардинальні зміни іміджу. Заради нового кліпу співаку пофарбували волосся.

Процес зміни іміджу знімали на відео, яке вже з'явилося на Instagram-сторінці TVORCHI. Артисти зазначили, що ідею перефарбувати вокалісту волосся запропонував режисер.

"Коли режисер нашого нового кліпу запропонував трохи змінити наш стиль, перші слова Джеффрі були: "Oh nononono", - розповіли учасники гурту.

Джеффрі з TVORCHI кардинально змінив імідж / скриншоти​​

Як виявилося, вокалісту освітлили волосся. Він став блондином, та вже знявся у кліпі з оновленою зачіскою.

Новий імідж Джеффрі з TVORCHI - відео

Також артисти вже представили кліп, заради якого Джеффрі змінив образ. Гурт випустив нову пісню I Can't Stop. У запальному відео артисти "перемістилися" у минуле. Вони приміряли ретро-наряди та показали запальні танці.

"I Can’t Stop - дебютний епізод нашого п'ятого повноформатного альбому, реліз якого планується вже цієї осені. Він про пʼянке кохання, що збиває з ніг. Це історія з паралельної реальності, з іншої планети, яку ми відкриємо для вас зовсім скоро", - йдеться в описі до кліпу.

TVORCHI - I Can't Stop (кліп)

Реакція мережі

Коментатори позитивно оцінили нову роботу гурту. Фани пишуть, що кліп їм сподобався, а зачіска Джеффрі їх приємно вразила. Також вони зазначили:

  • "Ви такі стильні! І у музичному плані, і у відео! Як завжди! Ви - гордість нашої країни"
  • "Вау, прикольно! І дуже стильово. Ставлю жирний лайк"
  • "TVORCHI - це музичний феномен! Ваша музика надихає на чудові ідеї!".

Гурт TVORCHI - що відомо

Нагадаємо, до складу гурту входять Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні. Цього року вони представляли Україну на Євробаченні. TVORCHI виступали з піснею Heart of Steel.

За мить до виходу на сцену музиканти дізналися, що росіяни вдарили ракетами по Україні. Гуцуляк та Кенні побачили у новинах, що окупанти поцілили по Тернополю - місту, де вони заснували свій гурт. Попри усе вони вийшли на сцену та "розірвали" зал своїм виступом. TVORCHI посіли шосте місце.

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