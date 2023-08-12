Вокаліст гурту TVORCHI Джеффрі Кенні наважився на кардинальні зміни іміджу. Заради нового кліпу співаку пофарбували волосся.
Процес зміни іміджу знімали на відео, яке вже з'явилося на Instagram-сторінці TVORCHI. Артисти зазначили, що ідею перефарбувати вокалісту волосся запропонував режисер.
"Коли режисер нашого нового кліпу запропонував трохи змінити наш стиль, перші слова Джеффрі були: "Oh nononono", - розповіли учасники гурту.
Як виявилося, вокалісту освітлили волосся. Він став блондином, та вже знявся у кліпі з оновленою зачіскою.
Новий імідж Джеффрі з TVORCHI - відео
Також артисти вже представили кліп, заради якого Джеффрі змінив образ. Гурт випустив нову пісню I Can't Stop. У запальному відео артисти "перемістилися" у минуле. Вони приміряли ретро-наряди та показали запальні танці.
"I Can’t Stop - дебютний епізод нашого п'ятого повноформатного альбому, реліз якого планується вже цієї осені. Він про пʼянке кохання, що збиває з ніг. Це історія з паралельної реальності, з іншої планети, яку ми відкриємо для вас зовсім скоро", - йдеться в описі до кліпу.
TVORCHI - I Can't Stop (кліп)
Реакція мережі
Коментатори позитивно оцінили нову роботу гурту. Фани пишуть, що кліп їм сподобався, а зачіска Джеффрі їх приємно вразила. Також вони зазначили:
- "Ви такі стильні! І у музичному плані, і у відео! Як завжди! Ви - гордість нашої країни"
- "Вау, прикольно! І дуже стильово. Ставлю жирний лайк"
- "TVORCHI - це музичний феномен! Ваша музика надихає на чудові ідеї!".
Гурт TVORCHI - що відомо
Нагадаємо, до складу гурту входять Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні. Цього року вони представляли Україну на Євробаченні. TVORCHI виступали з піснею Heart of Steel.
За мить до виходу на сцену музиканти дізналися, що росіяни вдарили ракетами по Україні. Гуцуляк та Кенні побачили у новинах, що окупанти поцілили по Тернополю - місту, де вони заснували свій гурт. Попри усе вони вийшли на сцену та "розірвали" зал своїм виступом. TVORCHI посіли шосте місце.