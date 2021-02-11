Еністон виповнилося 52 роки / instagram.com/jenniferaniston

Відома актриса Дженніфер Еністон 11 лютого святкує своє 52-річчя. Вона зірка, яка назавжди залишилася в пам'яті глядачів як Рейчел з серіалу "Друзі". 

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Мало хто знає, що до того як стати справжньою зіркою Еністон працювала офіціанткою, кур'єром і навіть оператором. Також вона захоплювалася малюванням, але вирішила не присвячувати цій справі все своє життя.

Незабаром Еністон зрозуміла, що мріє стати актрисою. Але для того, щоб підкорити серця глядачів, їй довелося схуднути на 13 кілограмів. Її успіх в кінематографі почався з серіалу "Друзі". Правда, спочатку її взяли на роль Моніки. Але потім Еністон зуміла переконати продюсерів, що саме роль Рейчел була написана якраз під неї.

Еністон виповнилося 52 роки / instagram.com/jenniferaniston

У 90-х роках, напевно, кожен перукар чув від клієнтів фразу: "Хочу зачіску як у Рейчел". Зрозуміло, що актриса тоді була на піку своєї популярності і стала певною мірою законодавицею моди.

Еністон виповнилося 52 роки / instagram.com/jenniferaniston
Еністон виповнилося 52 роки / instagram.com/jenniferaniston

Через роки Еністон не втратила свою популярність. Як тільки вона створила сторінку в Instagram, в мережі стався справжній колапс. Буквально за шість годин на неї підписалися мільйон користувачів. Зараз у неї 36,1 мільйона фоловерів.

Дивлячись на цю красуню, складно встояти. Особливо чоловікам. Так і почався її роман з іншим голлівудським актором, справжнім красенем Бредом Піттом. У 2000 році пара офіційно розписалася, але в шлюбі вони прожили всього п'ять років. Після цього зірці приписували кілька романів, але інформація ніколи не була підтверджена.

Еністон виповнилося 52 роки / instagram.com/jenniferaniston

Що стосується дітей, то Рейчел завжди боялася їх появи. Хоча останнім часом вона говорить про те, що зовсім не виключає того, що у неї може з'явитися малюк, навіть в такому віці.

Еністон виповнилося 52 роки / instagram.com/jenniferaniston

І кумедних фактів з її життя можна виділити те, що Еністон боїться літати на літаках. Ще вона не дуже любить гостру їжу, хоча соус сальса і тортилья просто обожнює. І хто б міг подумати, що така витончена жінка колекціонує антикваріат. 

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Автор: Діана Могилєвич