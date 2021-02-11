11 лютого актриса святкує день народження.

Відома актриса Дженніфер Еністон 11 лютого святкує своє 52-річчя. Вона зірка, яка назавжди залишилася в пам'яті глядачів як Рейчел з серіалу "Друзі".

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Мало хто знає, що до того як стати справжньою зіркою Еністон працювала офіціанткою, кур'єром і навіть оператором. Також вона захоплювалася малюванням, але вирішила не присвячувати цій справі все своє життя.

Незабаром Еністон зрозуміла, що мріє стати актрисою. Але для того, щоб підкорити серця глядачів, їй довелося схуднути на 13 кілограмів. Її успіх в кінематографі почався з серіалу "Друзі". Правда, спочатку її взяли на роль Моніки. Але потім Еністон зуміла переконати продюсерів, що саме роль Рейчел була написана якраз під неї.

У 90-х роках, напевно, кожен перукар чув від клієнтів фразу: "Хочу зачіску як у Рейчел". Зрозуміло, що актриса тоді була на піку своєї популярності і стала певною мірою законодавицею моди.

Через роки Еністон не втратила свою популярність. Як тільки вона створила сторінку в Instagram, в мережі стався справжній колапс. Буквально за шість годин на неї підписалися мільйон користувачів. Зараз у неї 36,1 мільйона фоловерів.

Дивлячись на цю красуню, складно встояти. Особливо чоловікам. Так і почався її роман з іншим голлівудським актором, справжнім красенем Бредом Піттом. У 2000 році пара офіційно розписалася, але в шлюбі вони прожили всього п'ять років. Після цього зірці приписували кілька романів, але інформація ніколи не була підтверджена.

Що стосується дітей, то Рейчел завжди боялася їх появи. Хоча останнім часом вона говорить про те, що зовсім не виключає того, що у неї може з'явитися малюк, навіть в такому віці.

І кумедних фактів з її життя можна виділити те, що Еністон боїться літати на літаках. Ще вона не дуже любить гостру їжу, хоча соус сальса і тортилья просто обожнює. І хто б міг подумати, що така витончена жінка колекціонує антикваріат.

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Автор: Діана Могилєвич