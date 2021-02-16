Та й сама Еністон нещодавно підігріла чутки про новий роман.

За інформацією ЗМІ, у голлівудської актриси Дженніфер Еністон з'явився новий бойфренд.

Про це повідомляє видання Mirror з посиланням на джерела. Читайте такожДженніфер Еністон - 52: шлях від офіціантки до зірки серіалу "Друзі"

При цьому журналісти не розкривають особу чоловіка. "Він приземлений, красивий, він змушує її сміятися, змушує її відчувати себе в безпеці. Дженніфер довіряє йому", - стверджує джерело.

Та й сама Еністон нещодавно підігріла чутки про новий роман, опублікувавши пост в Instagram, в якому розповіла, чого очікує від стосунків.

Дженніфер Еністон: що про неї відомо

Еністон - американська актриса, найбільш відома за роллю Рейчел Грін у серіалі "Друзі".

Дженніфер розлучилася з Бредом Піттом у 2005 році після п'яти років шлюбу. Подружжя подало на розлучення, коли стало відомо, що партнерка Пітта за зйомками в картині "Містер і місіс Сміт" Анджеліна Джолі чекає від нього дитину.

У 2018 році голлівудська актриса Дженніфер Еністон і її чоловік, актор Джастін Теру, офіційно оголосили про розставання.

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Автор: Ольга Робейко